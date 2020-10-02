Çatı Katı Aşk dizisinde Ezgi Şenler’in yerine kim gelecek? Çatı Katı Aşk dizisinin yeni Ayşen’i kim olacak?

İlk bölümü 9 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Kanal D’nin reyting rekorları kıran Çatı Katı Aşk yaz dizisinde anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Mia Yapım imzasıyla seyircisiyle buluşan Çatı Katı Aşk dizisinin yönetmeninden sonra başrol oyuncularında da değişiklik yaşanacağı söyledi. İlk 3 bölüm Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu projenin başrollerini Furkan Ardıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz paylaşıyordu. 3. bölümün ardından Fehmin Öztürk’ün yönetmenliğinde çekimlere başlayan diziden şok etkisi yaratan bir ayrılık haberi daha geldi.

Dizide Ayşen Yılmaz karakterine hayat veren Ezgi Şenler projeye veda etti. Ezgi Şenler’in ayrılık haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakteri için yapım şirketinin oyuncu arayışına başladığı söylendi.

EZGİ ŞENLER’İN YERİNE AYŞEN ROLÜNÜ KİM OYNAYACAK?

Dizinin yaz aylarında elde ettiği reytinglerin düşmesi üzerine başrol oyuncuları Furkan Ardıç ve Ezgi Şenler arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Başrol oyuncuları arasındaki uyuşmazlığın artması üzerine yapım ekibinin Ezgi Şenler ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Dizinin yapım şirketinin Ayşen karakteri için Selin Şekerci’yle görüştüğü magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.