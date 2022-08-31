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Çay eş anlamlısı nedir? Çay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişinde birçok dille etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda Türkçe, yeni kelimeler kazanmıştır. Türkçe, ilk dönemlerinden beri Çinceyle etkileşim hâlindedir. Çinceden Türkçeye geçen çay kelimesini de uzun yıllardır kullanılıyoruz. Peki, çayın eş anlamlısı nedir?

Çay eş anlamlısı nedir? Çay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çay, demlenerek hazırlanan bir içecek türüdür. Aynı zamanda nemli bölgelerde yetişen ağaç türüne de çay ismi verilir. Nehir, akarsu gibi yerler içinde çay kelimesini kullanır. Birden fazla anlama karşılık gelen çay kelimesi, Türkçenin yabancı kelimelerden etkileşimi sonucunda Çinceden alınarak dilimize girmiştir. Çay kelimesinin eş anlamı nedir?

Çay kelimesinin anlamı nedir?

Çay, Çinceden Türkçeye geçmiştir. Bu kelime Farsça kökenli "çāy" kelimesinden geldiği sanılsa da bu kesin değildir. Bu kelime, Çince "ça'" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumu çay kelimesinin anlamını şu şekildedir:

  • Afyonkarahisar’ın ilçelerinden biri
  • Müzikli toplantı
  • Nemli iklimlerde yetişen ağaççık
  • Yapraklı bitkilerin demlenmesiyle oluşan içecek

Çay kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek verirsek:

  • Ayşeler dün Afyon Çay’a gitti.
  • Okulun perşembe günündeki çayında çok eğlendik.
  • Çay ağacından yapılan kremler, sivilcelere çok iyi geliyormuş.
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Çay kelimesinin eş anlamlıları Nedir?

Çay kelimesinin eş anlamı sözcükler cümleye göre kullanılır. Çünkü çay kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Ancak çay kelimesinin her anlamına uygun eş anlamlı kelimeler yoktur. Çay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Dere
  • Nehir
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Çayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Hafta sonu dere kenarında piknik yapmaya gittik.
  • Nehirde taşkın olduğu için çevredeki bahçeler zarar görmüş.
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