Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol 'öldü' iddialarına isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol geçtiğimiz günlerde "koronovirüsten öldü' haberleriyle gündem oldu. Bu haberlerin ardından Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu.

Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor.

Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.