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  4. Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol 'öldü' iddialarına isyan etti

Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol 'öldü' iddialarına isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etti.

Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol 'öldü' iddialarına isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol geçtiğimiz günlerde "koronovirüsten öldü' haberleriyle gündem oldu. Bu haberlerin ardından Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu.

Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un Koronavirüsü nedeniyle öldü iddiası olay olduÇocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un Koronavirüsü nedeniyle öldü iddiası olay oldu

Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

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Çaycı Hüseyin, Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol,

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