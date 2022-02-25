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Çeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğraf

25.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın dün sabah Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov önderliğindeki Çeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor. Rus ordusunu destekleyen Çeçen ordusu saldırı öncesinde sayıları on binleri bulan askerleriyle birlikte namaz kılıp dua etti.

Çeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğraf

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderiyor. Ukrayna'ya gidecek askerlerin önünde slogan atan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" çağrısında bulundu.

SICAK TEMAS DEVAM EDİYOR

Dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girmeye başladı. Rus ordusu, resmi olarak tanıdığı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

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DİKKAT ÇEKEN KARE

Çeçenistan'ın Rusya'ya sadakati ile bilinen lideri Muhammed Kadirov da Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına göndermeye başladı. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı. Saldırı öncesi ordunun topluca namaz kılıp dua ettiği görüntüler ise dikkat çekti.

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RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NELER YAŞANDI?

Ukrayna’da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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