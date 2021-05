Cedi Osman'dan romantik Ebru Şahin paylaşımı

Cedi Osman Instagram hikayesinde sevgilisi Ebru Şahin ile olan fotoğrafını John Paul Young'ın Love is in the air şarkısı ile paylaştı. Bir süredir aşkları ile gündeme gelen çiftin ilişkisi sevenleri tarafından büyük bir ilgi görüyor. İşte, Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın aşk dolu paylaşımları...