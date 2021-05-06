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Cedi Osman'dan romantik Ebru Şahin paylaşımı

06.05.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman'ın doğum gününü "İyi ki doğdun güneş ışığım" sözleri ile kutlamıştı. Cedi Osman ise son olarak sosyal medya hesabında Ebru Şahin ile paylaştığı fotoğrafını Love is in the air şarkısı ile taçlandırdı. İşte, ayrıntılar...

Cedi Osman Instagram hikayesinde sevgilisi Ebru Şahin ile olan fotoğrafını John Paul Young'ın Love is in the air şarkısı ile paylaştı. Bir süredir aşkları ile gündeme gelen çiftin ilişkisi sevenleri tarafından büyük bir ilgi görüyor. İşte, Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın aşk dolu paylaşımları...

Cedi Osman ve Ebru Şahin bir süredir yaşadıkları mutlu birliktelikleri ile gündeme geliyor.
Sosyal medyada da sıklıka birbirlerinin fotoğraflarını paylaşan çift sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor.
Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin'i kalbinin üzerine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.
Güzel oyuncu Ebru Şahin bu kareyi "Sve je lako kad si ti pored mene. Srećan rodjendan, sunce moje" notu ile paylaşmış ve fotoğraf binlerce beğeni almıştı.
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu birlikteliklerinin yanı sıra birbirlerine olan benzerlikleri de çok konuşuluyor.
Bir süredir herkes tarafından takdir gören bir ilişki yaşayan çiftin hayranları Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'ı güneşin üzerine etikelemesini de oldukça romantik bulmuştu.
Cedi Osman son olarak sevgilisi Ebru Şahin ile olan bir karesini Instagram hikayesinde paylaşarak John Paul Young'ın Love is in the air şarkısı ile taçlandırdı
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cedi osman Ebru Şahin Instagram
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