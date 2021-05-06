Cedi Osman'dan romantik Ebru Şahin paylaşımı

Cedi Osman Instagram hikayesinde sevgilisi Ebru Şahin ile olan fotoğrafını John Paul Young'ın Love is in the air şarkısı ile paylaştı. Bir süredir aşkları ile gündeme gelen çiftin ilişkisi sevenleri tarafından büyük bir ilgi görüyor. İşte, Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın aşk dolu paylaşımları...

Cedi Osman ve Ebru Şahin bir süredir yaşadıkları mutlu birliktelikleri ile gündeme geliyor.

Sosyal medyada da sıklıka birbirlerinin fotoğraflarını paylaşan çift sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor.

Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin'i kalbinin üzerine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Güzel oyuncu Ebru Şahin bu kareyi "Sve je lako kad si ti pored mene. Srećan rodjendan, sunce moje" notu ile paylaşmış ve fotoğraf binlerce beğeni almıştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu birlikteliklerinin yanı sıra birbirlerine olan benzerlikleri de çok konuşuluyor.

Bir süredir herkes tarafından takdir gören bir ilişki yaşayan çiftin hayranları Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'ı güneşin üzerine etikelemesini de oldukça romantik bulmuştu.