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Cedi Osman’la aşk yaşayan Ebru Şahin aileye girdi

18.06.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Hercai dizisiyle ekranlarda boy gösteren Ebru Şahin, uzun süredir basketbolcu Cedi Osman’la mutlu bir beraberlik sürdürüyor. İkilinin ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor.

Cedi Osman’la aşk yaşayan Ebru Şahin aileye girdi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başladığı NBA'nın Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketolcu Cedi Osman'la evlilik yolunda ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir villa kiralayan Osman, sevgilisini annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırmıştı.

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Ebru Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası Gülden Osman'la takip etti.

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Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı. Türkiye, karşılaşmayı 80-62 kazandı.

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Ebru Şahin Instagram
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