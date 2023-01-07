Çekim yaptığından habersizdi! İç çamaşırıyla annesi arkadan geçince sosyal medyada gündem olmayı başardı

TikTok’ta seksi kıyafetleriyle çekilen bir gönderisini paylaşan Gabriella Ellis, moda zevkinden çok annesinin yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başardı. Kahverengi deri ceketi, kısa bluzu ve pantolonuyla çekim yaptığı sırada Ellis’in arkasından annesi bir anda iç çamaşırıyla geçti. Siyah bir süveter ve külot dışında hiçbir şey giymeden çekimin arka planına doğru yürüyen anne bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADAN İLTİFAT YAĞDI

8 binden fazla beğeni alan gönderisinde Ellis,annesine kameranın açısından çekilmesi için bağırırken o anlar sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı.

Görüntüleri eğlenceli bulduğunu ifade eden bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bir bu kadına kendi şovunu yaptırsın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Annen inanılmaz güzel görünüyor. Abla kardeş zannederdim” yorumunu yaptı.