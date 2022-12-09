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Akılalmaz hikaye sosyal medyayı salladı! Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

09.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntüleri bir gören bir daha baktı. Çünkü Tazmanya’da çekildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın evli bir erkekle beraber olduğu için ayaklarının at toynağına dönüştü ve kuyruğunu çıktığı söylendi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoya inanmazken bir kısmı ise durumu eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

Akılalmaz hikaye sosyal medyayı salladı! Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Tazmanya’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın evli bir erkekle birliktelik yaşadığı için ihanete uğrayan eşi tarafından cezalandırıldı. Büyücü olduğu söylenen aldatılan eşin büyü yaparak kocasının sevgilisinin ayaklarını at toynağına dönüştürdüğü söylendi. Öte yandan bazıları onun evli bir erkekle beraber olduğu için gizemli bir şekilde ayaklarının at toynağına dönüştüğünü düşünüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın gerçekliğinden şüphe duyduğu için sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ve yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumun gerçekliğini sorgularken diğer bir kısmı ise eğlenceli yorumlarda bir araya geldi.

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Aldatma aldatmak ihanet tazmanya

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