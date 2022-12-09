Akılalmaz hikaye sosyal medyayı salladı! Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Tazmanya’da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın evli bir erkekle birliktelik yaşadığı için ihanete uğrayan eşi tarafından cezalandırıldı. Büyücü olduğu söylenen aldatılan eşin büyü yaparak kocasının sevgilisinin ayaklarını at toynağına dönüştürdüğü söylendi. Öte yandan bazıları onun evli bir erkekle beraber olduğu için gizemli bir şekilde ayaklarının at toynağına dönüştüğünü düşünüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın gerçekliğinden şüphe duyduğu için sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ve yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumun gerçekliğini sorgularken diğer bir kısmı ise eğlenceli yorumlarda bir araya geldi.