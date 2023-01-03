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Danimarka’yı ziyaret eden Türk o detayı görünce şoke oldu! “Danimarkalılar çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

03.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka’nın Kopenhang kentini ziyaret eden ‘Ahmet Aydeniz’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı seyahati sırasında fark ettiği ilginç bir detayı anlattı. Anne ve babaların bir mağazaya ya da kafeye girmeden önce çocuklarının bebek arabalarının içinde sokak bıraktıklarını gören adam bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Danimarka’yı ziyaret eden Türk o detayı görünce şoke oldu! “Danimarkalılar çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

Danimarka’yı ziyaret ettiği sırada sokaklarda tek başına duran bebek arabalarının fark eden bir Tük bu anları sosyal medyadan paylaşmaya karar verdi. Danimarkalı ebeveynlerin ülkenin soğuk ikliminine çocuklarını alıştırmak için bu yolu seçtiklerini söyleyen Aydeniz, “Danimarkalılar çocuklarını dondurucu soğukta yalnız başlarına bırakıp soğukta uyutuyorlar. Mağazaya, kafeye, restorana öyle giriyorlar. Çocuklarını sokmuyorlar içeri. Kaçırılma korkuları yok bunu anladım ama soğuğu anlamadım. Bu durumu da araştırmalarım sonucu öğrendim. Sırf bağışıklık kazanması için dışardaki mikroorganizmalara ve soğuğa karşı. Hatta evdeyken bile balkona koyup öyle uyutuyorlar. Bu durumu doktorlar, hemşireler dahi öneriyor, soğuğa ve mikroorganizmalara karşı bağışıklık kazandığını söylüyorlar.” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Aydeniz’in gönderisi kısa sürede 7.7 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Aydeniz’in gönderisine yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ben Norveç’te yaşıyorum. Burada da aynı kültür var” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben o soğukta bıraksam çocuklarımı şimdi dil altı falan veriyorlardı bana” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Danimarka’da yaşıyorum, oğlum 2 yaşında çok küçüklüğünden beri bahçede arabasında uyur. Nesillerdir süre gelen bir gelenek burada bu. Özel uyku tulumları var soğuk havalar için. Bir kez dahi hastalanmadı dışarıda uyuduğu için.” açıklamasını yaptı.

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Kopenhag Danimarka

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