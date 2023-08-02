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  4. Çekimlerine ara verilen Dönence'nin setinde kriz çıktı! Rol arkadaşları kavga etti

Çekimlerine ara verilen Dönence'nin setinde kriz çıktı! Rol arkadaşları kavga etti

02.08.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının yaz dizisi Dönence her salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Reytinglerde yüksek başarı elde eden dizinin ekibinde geçtiğimiz pazar günü gerginlik yaşandı. Dizinin kadın başrol oyuncularından Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin arasında kavga çıktı. Dizinin yapım şirketi senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verildiğini bildirdi.

Ekranların sevilen gençlik dizisi bu yaza damgasını vurdu. Her salı akşamı Kanal D'de yayınlanan dizide talihsiz bir olay yaşandı Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dönence'nin çekimlerine bir hafta ara verildi. Ara verilmeden önce ise dizinin başrollerinden Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin arsında gerginlik yaşandı.

Dizinin ekibinde geçen pazar gergin anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından 'Gece' rolünü canlandıran Sümeyye Aydoğan ile 'Sera' rolüne hayat veren NazlıÇetin arasında kaldıkları otelde tartışma çıktı. Sümeyye Aydoğan’ın sesini yükselttiği kavga ekibin araya girmesiyle beraber büyümeden durduruldu.

gece sera

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYINLANMAYACAK

Ertesi gün de yapım şirketi tarafından dizinin senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verildiği açıklandı. Dönence‘nin 6. bölüm çekimleri 7 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölüm yayınlanmayacak.

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Kanal D dönence nazlı çetin sümeyye aydoğan Oyuncu

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