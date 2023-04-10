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Çekmek zıt anlamlısı nedir? Çekmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

07.03.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmek kelimesi günlük yaşamda çok sık kullanılıyor. Çekmek, Türkçede fiil olarak yer alıyor. Eski Türkçede “çek”- “Özellikle kendine doğru sürmek ve sürmek” fiillerinden evrilmiştir. Eski Türkçede Kaşgari, Divan-i Lugati’ t-Türk’te çekmek sözcüğüne rastlanıyor. “Ol bitig çekdi” şeklinde geçiyor. Türkiye Türkçesi’nde de 1300'lü yılında kaleme alınan bir eserde “çekiş” olarak geçmektedir. Peki, çekmek zıt anlamlısı nedir?

Çekmek zıt anlamlısı nedir? Çekmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çekmek kelimesinin gerçek anlamı, herhangi bir nesnenin bir yerden başka yere doğru taşınması, hareket etmesini ifade ediyor. Bundan dolayı Türkçede eylem özelliği taşıyor. Türk Dil Kurumuna göre çekmek kelimesinin 43 farklı anlamı var. Türkçe kökenli olan çekmek kelimesinin bazı anlamları şu şekildedir:

  • Germek
  • Bir şeyi tutup kendine ya da başka yöne doğru yürümek
  • Atmak, vurmak
  • Döşemek
  • Aynısını yazmak ya da çizmek
  • Taşıma gücü olmak
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Çekmek zıt anlamlısı nedir?

Çekmeyin zıt anlamlısı olan sözcük "itmek" şeklinde ifade edilebilir. İtmek kelimesi bir eşyanın bir yerden başka yerlere güç uygulanarak öne sürülmesini ifade ediyor. Taşımak şeklinde ifade edilen itmek kelimesi günlük hayatta çok kullanılıyor. Çekmek kelimesinin zıt anlamı olan sözcükler cümledeki ifade edilmek istenen düşünceyi keskin hale getirir. Hareket anlamı taşıyan bir kelimedir. İtmek kelimesinin mecaz kullanımı çok yaygındır. İtmek kelimesi sürüklemek, ileri götürmek, itelemek ve sevk etmek şeklindeki eş anlamlarıyla da kullanılıyor.

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Çekmek zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çekmek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türü itmek ile birçok cümle kurulabiliyor. Çekmeyin zıt anlamlıları ile örnek cümleler;

  • Var gücümle kapıyı itip sonunda açabildim.
  • Camdan aşağı itilme olarak ölüm raporu işlenmiş.
  • Dolap ağır olduğu için taşımayınca itmek zorunda kaldık.
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