Çekmek zıt anlamlısı nedir? Çekmek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çekmek kelimesinin gerçek anlamı, herhangi bir nesnenin bir yerden başka yere doğru taşınması, hareket etmesini ifade ediyor. Bundan dolayı Türkçede eylem özelliği taşıyor. Türk Dil Kurumuna göre çekmek kelimesinin 43 farklı anlamı var. Türkçe kökenli olan çekmek kelimesinin bazı anlamları şu şekildedir:

Germek

Bir şeyi tutup kendine ya da başka yöne doğru yürümek

Atmak, vurmak

Döşemek

Aynısını yazmak ya da çizmek

Taşıma gücü olmak

Çekmek zıt anlamlısı nedir?

Çekmeyin zıt anlamlısı olan sözcük "itmek" şeklinde ifade edilebilir. İtmek kelimesi bir eşyanın bir yerden başka yerlere güç uygulanarak öne sürülmesini ifade ediyor. Taşımak şeklinde ifade edilen itmek kelimesi günlük hayatta çok kullanılıyor. Çekmek kelimesinin zıt anlamı olan sözcükler cümledeki ifade edilmek istenen düşünceyi keskin hale getirir. Hareket anlamı taşıyan bir kelimedir. İtmek kelimesinin mecaz kullanımı çok yaygındır. İtmek kelimesi sürüklemek, ileri götürmek, itelemek ve sevk etmek şeklindeki eş anlamlarıyla da kullanılıyor.

Çekmek zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Çekmek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük türü itmek ile birçok cümle kurulabiliyor. Çekmeyin zıt anlamlıları ile örnek cümleler;