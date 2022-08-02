Çektiği çileye can dayanmaz! 20 yaşına gelinceye dek binlerce kez tecavüze uğradı

Shropshire, Telford'daki istismarla ilgili bir soruşturmada konuşan Emily Vaughn, yıllarca maruz kaldığı çocuk istismarını ve başından geçenleri anlattı. 20 yaşına gelinceye kadar binlerce kez tecavüze uğradığını anlatan genç kadın, yaşadıklarına dair bilinmeyenleri paylaştı.

KAÇIRILDI

Gerçek adı olmayan ve şu anda 30'lu yaşlarının ortalarında olan Vaughn, kabusun 11 yaşındayken başladığını söyledi. Arkadaşlık ettiği kız çocuklarının cezaevinde hapis yataan üvey babaları tarafından uyuşturucu ticareti yapmaya zorlandı. 14 veya 15 yaşlarında yaşlı erkeklerle tanıştı ve hikaye cinsel istismara dönüştü. O ve diğer kızlar, üvey babaları tarafından Galler'deki evinden, Telford da dahil olmak üzere, ülke dışına kaçırıldı.

20 YAŞINA KADAR SÜRDÜ

İstismar 20 yaşına kadar devam etti. Vaughn, yaş aldıkça neler olup bittiğinin daha çok farkına vardığını anlattı. Emily daha sonra, 17 yaş civarında, hayatı üzerinde biraz kontrol sahibi olmasına yardımcı olan seks işçiliğine başladığını söyledi. 20'li yaşlarının başında ise biriyle tanıştı, taşındı ve kızına hamile kaldı. Böylece yavaş yavaş istismar döngüsünden çıktı.

HİÇ KİMSE MAHKUM EDİLMEDİ

Soruşturmaya ilişkin kendisiyle iletişim kurulduğunda, Emily yetkililerle telefonda konuşmayı kabul ettiğini söyledi. Ancak ciddiye alınmadığını ve aceleye getirildiğini hissetti. Zaten daha sonra soruşturmada suçların kanıtlarının yetkililer tarafından nesiller boyu göz ardı edildiği sonucuna varıldı. Hiç kimse maruz kalınan istismardan dolayı mahkum edilmedi.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAK

Raporda, 1000'den fazla kızın istismara uğradığı ve polis müdahalesinin eksikliğinin failleri "cesaretlendirdiği" belirtildi. Emily ise, nihai raporu okumak istemediğini ve başka bir soruşturmada işbirliği yapmayacağını söyledi. Bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve hala insan ticaretinin devam ettiğini bildiğini de ekledi.



