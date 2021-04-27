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Çekya'da bomba paniği! Bakanlık binası tahliye edildi

27.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya İçişleri Bakanlığı binasında bulunan 500’e yakın çalışan, bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından tahliye edildi.

Çekya'da bomba paniği! Bakanlık binası tahliye edildi

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan İçişleri Bakanlığı binası için sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ondrej Kratoska ihbarı doğrularken, polis binada bulunan 500’e yakın çalışanı tahliye etti. Bomba imha uzmanı ekiplerinin binadaki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmezken, ihbarın gerçek olup olmadığının henüz kesinleşmediği de öğrenildi.

Öte yandan binada sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek’in de katılacağı toplantının ise binanın boşaltılması nedeniyle yerel saatle 12.00’ye ertelendiği bildirildi.

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