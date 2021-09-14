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Çekya’dan İstanbul’a yürüdü! Ayasofya’nın önünde gözyaşlarını tutamadı

14.09.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Çek öğrenci Nicolette Havlova, Romanya'nın Banat bölgesinde yaşayan Çek azınlığa maddi yardımda bulunmak için Çekya’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği yürüyüşü tamamladı. Havlova, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde tamamladığı yürüyüşü sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Çek öğrenci Nicolette Havlova, Çekya'nın Havirov kasabasından 104 gün önce İstanbul'a başlattığı yürüyüşü tamamladı. 2 bin 25 kilometrelik yolculuk boyunca Slovakya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan geçen genç gezgin yürüyüşünü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde tamamlarken, gözyaşlarını tutamadı.

“ENDİŞELERİM YERSİZMİŞ"

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Nicolette Havlova, Çek basınına yaptığı açıklamalarda, “Yolculuğum boyunca birçok zorluklarla karşılaştım. Bazen ayıların ayak izleri, bazen de beni kovalayan çoban köpekleri nedeniyle zor anlar yaşadım. Hava değişiklikleri ve ülkelere göre değişen yemekler nedeniyle hastalanıp hastanelere gitmek zorunda kaldım. Türkiye'ye gitme konusunda da çeşitli endişelerim vardı fakat şunu söylemeliyim ki insanlar çok misafirperverdi, büyük saygı ve hürmetle yaklaştılar. Beni düğüne bile davet ettiler. Endişelerimin yersiz olduğunu anladım” dedi.

"İSTANBUL ETKİLEYİCİ BİR ŞEHİR"

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Yürüyüşünün son noktası olan İstanbul'a hayran kalan Havlova, "Hayalimdeki hedefe ulaşmak harika bir duyguydu ve hala da öyle. Sonunda İstanbul'daki muhteşem Ayasofya'nın önündeyim ve beni etkileyen duyguları tarif etmek zor. İstanbul'da olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Avrupa'dan Asya'ya geçmek heyecan vericiydi. Et yemediğim için birçok Türk yemeğini yiyemiyorum ama bir arkadaşımın önerisi ile mercimek çorbası ve çiğ köfte denedim. Bence çok lezzetliler" diye konuştu.

Yolculuğu boyunca birçok kişiden destek mesajları aldığını söyleyen Havlova, “Sosyal medya üzerinden destek verenler ile yolculuğum boyunca bulunduğum şehirlerde herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Yürüyüşümü tamamladığım için çok mutluyum” dedi.

Bu arada genç gezgin Havlova, yolculuğu sırasında Bulgaristan'ın Svilengrad kasabasından geçerken karşılaştığı sahipsiz yavru köpeği de sahiplenmeye karar verdi. Nicolette Havlova, yürüyüşün son 250 kilometrelik kısmında kucağında taşıdığı köpeğe Svili adını verdi. Havlova, Türkiye'ye girdikten sonra Edirne'deki bir veterinerde tüm aşılarını yaptırdığı köpeğin kendisi için verilmiş bir armağan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da Havlova'yı büyükelçiliğe davet etti.

ROMANYA’DAKİ ÇEKLERE TESLİM ETTİ

Romanya'nın Banat bölgesinde geçimlerini turizmden sağlayan ve pandemi döneminde zor günler geçiren Çek azınlıklara yardım amacıyla başlattığı yürüyüş öncesi düzenlenen organizasyonda genç gezgin, Çekya'da faaliyet gösteren bir kamu yardım platformunda toplanan 168 bin Çek kronunu (yaklaşık 6 bin 700 euro) köylülere teslim etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii İstanbul
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