Çekya, Rusya’dan 40 milyon euro tazminat isteyecek

Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 yılında Vrbieticach kentinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan patlama nedeniyle Rusya’dan tazminat isteyeceklerini açıkladı.

Çek medyasına konuşan Schillerova, söz konusu tazminatla patlamanın yol açtığı hasarı gidermek için bütçeden yaptıkları harcamanın karşılanacağını aktardı.

Schillerova, "Uluslararası hukuka uygun olarak en gerçekçi yöntem uluslararası tazminat. Eğer uluslararası tazminat değil de ceza yargılaması neticesinde bir tazminat talep edersek bu uzun zaman alacaktır.

Uluslararası tazminatla patlama sonrası çevrede meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için bütçeden yapılan harcama da karşılanmış olacak" dedi.

Çekya Maliye Bakanlığı, Rusya’dan istenecek tazminat için 1 milyar Çek korunası (yaklaşık 40 milyon euro) gibi bir tutar belirlerken, söz konusu tutarın nihai olmadığı öğrenildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte Rusya’dan tazminat ya da özür talep edeceklerini belirtmişti.