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  4. Celal Şengör kartlar üzerinde anlatmıştı! Yeni görüntüler paylaşıldı: Arap levhası Türkiye’yi böyle itti….

Celal Şengör kartlar üzerinde anlatmıştı! Yeni görüntüler paylaşıldı: Arap levhası Türkiye’yi böyle itti….

13.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

 Celal Şengör’ün televizyon ekranlarında kartonlarla basit bir şekilde anlattığı depremin oluşumu ile ilgili çok çarpıcı bir görüntü daha ortaya çıktı. Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin nedeni olarak gösterilen Arap Levhasındaki hareketlilik dehşete düşürdü. İşte Türkiye’den geçen Doğu Anadolu fay hattı üzerinden Anadolu levhasını iten Arap levhasının animasyon üzerindeki o görüntüleri…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’de gneiş çaplı bir yıkıma neden oldu. Depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Deprem aynı zamanda Suriye’nin kuzeyinde de yıkımlara ve can kaybına neden oldu. Depremin ardından meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki sarsıntılarının nedenini olarak Arap levhasındaki hareketlilik gösterildi. Arap levhası tarafından itildiğini ortaya çıkartan görüntüler paylaşıldı. Jeoloji profesörü Douwe van Hinsbergen, Twitter hesabından Türkiye'nin levhalar tarafından nasıl itildiğinin animasyonunu paylaştı. Görüntüler görenleri dehşete düşürdü.

7 SANİYEDE GÖSTERDİ

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Jeoloji profesörü Douwe van Hinsbergen 7 saniyelik animasyon görüntüsünü paylaşarak gönderisine, “Bu animasyon, Anadolu'nun (Türkiye) son 10 milyon yılda Arabistan girintisi tarafından nasıl batıya doğru itildiğini gösteriyor. Bu, Kuzey ve Doğu Anadolu Fayları boyunca barındırılarak büyük depremlere neden olur.” notunu ekledi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Anadolu yarımadasını 3 metre batı yönünde kaydırdığını açıklamıştı.

CELAL ŞENGÖR KARTLARLA AÇIKLAMIŞTI

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremleri “Anadolu levhası, Adana levhası ve Arap levhası” yazılı kartonlarla göstermişti. Şengör, kartlar üzerinde Adana levhasıyla Arap levhasının aşağıya doğru hareketini, açıklık olmayacağına göre Anadolu levhasının da aşağıya geldiğini ve Maraş ovası bölgesinin kartlar üzerinde açığa çıktığını gösterdi.

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