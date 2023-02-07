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Kahramanmaraş depreminin sismik dalgaları dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile ulaştı

07.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye’yi derinden etkiledi. Sabah 04:17’de meydana gelen deprem çevre iller hissedilirken Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail ve Filistin’de de etkili oldu. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin sismik dalgalarının dünyaya yayıldığını gösteren videolar paylaşıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem son yüzyılın en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. İlk depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. 9 saat sonrasında ise Kahramanmaraş’ın Elbistan merkez üssünde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bölgeyi doğrudan etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme ait veriler ortaya çıktı.

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AMERİKA’NIN EN BATISINDA DAHİ KAYDEDİLDİ

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EarthScope Consortium tarafından paylaşılan grafik videolar sismik dalgaların dünyaya yayılımını gözler önüne serdi. Grafiklerde depremin etkisiyle oluşan sismik dalgaların Amerika’nın en batısında dahi kaydedildiği ortaya çıktı.

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deprem Kahramanmaraş

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