Kahramanmaraş depreminin sismik dalgaları dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile ulaştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem son yüzyılın en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. İlk depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. 9 saat sonrasında ise Kahramanmaraş’ın Elbistan merkez üssünde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bölgeyi doğrudan etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme ait veriler ortaya çıktı.

AMERİKA’NIN EN BATISINDA DAHİ KAYDEDİLDİ

EarthScope Consortium tarafından paylaşılan grafik videolar sismik dalgaların dünyaya yayılımını gözler önüne serdi. Grafiklerde depremin etkisiyle oluşan sismik dalgaların Amerika’nın en batısında dahi kaydedildiği ortaya çıktı.