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  4. Çelik geçmişe götürdü! "En çirkin olan benim"

Çelik geçmişe götürdü! "En çirkin olan benim"

13.12.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hercai', 'Ateşteyim' gibi şarkılarıyla tanınan Çelik Erşiçi, okul yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine "En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz" notunu düştü.

Çelik geçmişe götürdü! "En çirkin olan benim"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü popçu Çelik Erişçi, son paylaşımıyla hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Lisede arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan 55 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafına şu notu düştü:

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"Selam olsun Pendik Lisesi'ne... Bu fotoğraf 1983 ya da 1984 yılına ait olmalı. En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz. Soldan sağa en arkada Murat Özen, alt soldan sağa Uzay, Nadide Kocaeli, Tülay, Alt Müjdat, Gökçen Hacıbekir, Kemal Koç, en alt merdiven Murat Uçar"

Çelik Erişçi'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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