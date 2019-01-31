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Çelik'ten nostaljik paylaşım! 'Hangi türlü bir geri zekam varmış ki…'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Çelik Erişçi yıllar öncesinden kalma bir okul fotoğrafını takipçileriyle paylaştı ve altına yazdıklarıyla gülümsetti.

Çelik'ten nostaljik paylaşım! 'Hangi türlü bir geri zekam varmış ki…'

Sosyal medyadan perşembe günleri yapılan TBT akımını pas geçmeyen Çelik Erişçi okul dönemine ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Yerini belli etmeden yaptığı paylaşımla takipçilerinin biraz uğraşmasını isteyen Erişçi, aynı zamanda bu karenin altına yazdığı satırlarla da gülümsetti. Öğrencilik yıllarında fen bölümünde okuduğunu söyleyen Çelik altına şunları yazdı: “Pendik Lisesi- 6 Fen B… Hangi türlü bir geri zekam varmış ki Fen kolunda okudum acaba? Sanırsın Allâme-i Cihan olacak”

çelik

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