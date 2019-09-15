Cem Adrian ilk kez Harbiye'ye çıktı

Cem Adrian ilk kez Harbiye'de sahneye çıktı. Konserini “Ben Seni Çok Sevdim” şarkısı ile açan Adrian, “Mutlu Yıllar” ve “Yağmur” şarkılarıyla devam etti.

Etkileyici sesi ve üstün performansı ile dinleyicisini mest eden Cem Adrian’ın ilk Harbiye konserinde ünlü müzisyen dostları da sahnede yalnız bırakmadı.

“Buruk”, ”Olsun” şarkılarını yakın dostu Halil Sezai ile birlikte seslendirdi.

Birinci yarının sonuna doğru Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu’nu sahneye davet eden Adrian, Köroğlu ile “Bana Bir Masal Anlat” ve “Çember” şarkılarını birlikte söyledi. Ardından “Ela Gözlüm”, “Sarı Gelin”, “Uzun İnce” ve “Dostum” parçalarıyla büyük beğeni topladı.

İkinci yarıya yetenekli Halk Müziği duayeni Gökhan Kılıç ile sahneye çıkan Adrian “Öf Öf” ve “ Dam Üstüne Çul Serer” parçalarını Kılıç’la seslendirdi.

“Yarim Derdini Ver Bana”, “Kirpiğin Kaşına” ve “Minnet Eylemem” şarkılarını ise Ahmet Aslan ile birlikte söyledi.

