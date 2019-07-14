MAGAZİN

Cem Adrian kaza geçirdiğini duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Şarkıcı Cem Adrian, Instagram hesabından Kuşadası Gençlik Festivali'nde kaza geçirdiğini duyurdu.

Cem Adrian kaza geçirdiğini duyurdu

Dün akşam İzmir'de verdiği konserinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Cem Adrian, geçen günlerde bir kaza geçirerek bacağını kırdığını söyledi.

Cem Adrian, paylaşımına şu notu düştü:

"Dün gece Jolly Joker Alaçatı konserimizden bir bölüm... Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivalinde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya. Dün gece bizlerle beraber olan harika dinleyicilerimize ve sevgili dostum Meleğe çok teşekkürler... Harika bir hatıramız oldu."

5d2b2a3dae298b81f7516c77

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi
Güzel oyuncuyu yordular! 'Rol gereği...'Güzel oyuncuyu yordular! 'Rol gereği...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cem adrian Cem Adrian kaza

En Çok Okunan Haberler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Ata Demirer ile boşanmışlardı! Evlilik itirafı

Ata Demirer ile boşanmışlardı! Evlilik itirafı

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Şekerci bikinili haliyle olay olunca kendi paylaştı

Bikinili haliyle gündeme geldi! Böyle dalga geçti

Haluk Levent 10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi

10 bin nüfuslu ilçede 20 bin kişiye konser verdi

Scarlett Johansson: İki gün boyunca birbirimize bağırdık

Güzel oyuncuyu yordular! 'Rol gereği...'

Beren Saat ile Kenan Doğulu bir arada!

Kim ne derse desin! Bir aradalar

İdil Fırat Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı

Babasının eski aşkı Minik Serçe'ye duygusal not

Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı yorumlarına sert tepki

Sayan'ı çileden çıkaran yorum! 'Dangalak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.