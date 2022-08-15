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Cem Davran'ın annesinin cenaze törenine yağmur engeli

15.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Cem Davran dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla annesi Ayfer Naciye Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Paylaşımında annesinin cenaze töreni bilgilerine de yer veren Cem Davran bugün yeni bir açıklamada bulundu. Cem Davran, İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle annesi Ayfer Naciye Davran'ın cenaze töreninin ikindi vaktine ertelendiğini bildirdirdi.

Cem Davran'ın annesinin cenaze törenine yağmur engeli

58 yaşındaki oyuncu ve sunucu Cem Davran anne acısıyla sarsıldı. Ünlü sanatçının annesi Ayfer Naciye Davran hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak bir açıklama ile duyuran Cem Davran, ''Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (Yarın) 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran.'' ifadelerini kullandı.

Cem Davran bugün yaptığı yeni bir paylaşımla annesinin cenaze töreninin ikindi vaktine ertelendiği bilgisini paylaştı.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, otomobillerin sular içerisinde kaldığı bazı caddelerde vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Cem Davran, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayatını kaybeden annesi Ayfer Naciye Davran'ın cenaze töreninin ikindi vaktine ertelendiğini duyurdu.

CEM DAVRAN BUGÜN ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAYACAK

Cem Davran paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''ÖNEMLİ DUYURU: İstanbul’daki hava şartları sebebiyle sevgili annemin cenazesi (öğle namazı yerine) ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı’nda defnedilecektir.''

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Cem Davran
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