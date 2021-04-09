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  4. Cem Davran’ın yeni filmi Göç Mevsimi’nden ilk tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Cem Davran’ın yeni filmi Göç Mevsimi’nden ilk tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Davran'ın başrolünü oynadığı Göç Mevsimi'nden yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Merakla beklenen Göç Mevsimi’nin tanıtımı resmi olarak paylaşıldı. Tanıtım duygusal anlara sahne oldu.

Aile draması olarak seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Göç Mevsimi filmi Mardin’den Altınoluk’a göç eden bir ailenin trajik hikayesini konu alıyor. Göç Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda yapımcısı olduğu 72. Koğuş ve Beyaz Melek filmleriyle bir anda popülerliğe kavuşan Levent Üngör oturuyor.

Göç Mevsimi filminin oyuncu kadrosunda ise Cem Davran, Fehmi Karaaslan, Mahir İpek, Hakan Gerçek ve Eylem Öden yer alacak. Çekimleri tam gaz devam eden filmin 2021 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.

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Cem Davran
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