Cem Uslu, SHOW TV'de dün izleyiciyle buluşan Baba dizisinde Kahya Ceyhun karakterine hayat veriyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın ise senaryosunu yazdığı Baba dizisini izleyenler oyuncu Cem Uslu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Cem Uslu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Baba dizisinde Kahya Ceyhun karakterini canlandıran Cem Uslu'nun oynadığı filmler nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Baba'da Kahya Ceyhun karakterine hayat veren Cem Uslu'nun biyografisi, hayatı ve oynadığı filmlere ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

CEM USLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cem Uslu 22 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Cem Uslu, aynı zamanda tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve eğitmen. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Uslu, 2006 yılında mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Tiyatro bölümünden 2011 yılında mezun olan Cem Uslu, ilk profesyonel sahne hayatına üniversite içinde yer alan Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda başladı. Burada tiyatronun hemen her alanında çalışan Cem Uslu, ardından Bursa Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Oyunbaz'da çalıştı.

2010 yılı itibarıyla EKİP Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdüren Uslu, aynı zamanda çeşitli dizilerde de oyunculuk yapıyor.

BABA DİZİSİNDE KAYHA CEYHUN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN CEM USLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER HANGİLERİDİR?

CEM USLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER:

2016 Siccin 3: Cürmü Aşk

2011 Anadolu Kartalları

2011 Aşk Tesadüfleri Sever

CEM USLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER:

2013-2014 Saklı Kalan

2013-2014 Karadayı

2017-2021 Çukur

2021 Destan

CEM USLU'NUN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2016-2017 Ters Köşe

2016-2017 Popüler Gerçek

2015-2016 Şempanzeler

2015-2016 Avrupa

2014-2016 Ne Oldu Şimdi?

2014-2016 Aç Köpekler

2014-2016 İki Kapılı Ev

2014-2015 Albay Kuş

2013-2014 Öğüt

2012-2014 Parti

2011-2014 Largo Desolato

2010-2011 Oyun Sonu

2004-2005 Karanlık Güçler Üstadı

2003-2004 Salgın

BABA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANLDA, SAAT KAÇTA?

“Baba” dizisi her hafta salı Show TV'de saat 20.00'de ekrana gelecek. İlk bölümü 15 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baba dizisi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Saruhan Ailesi'nin hikayesini konu alıyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

BABA DİZİSİ THE GODFOTHER FİLMİNDEN Mİ UYARLANDI?

Baba dizisi, 1972 yapımı Godfather filminden uyarlanmamıştır. Dizi Anadolu'da yaşanan bir hikayeden esinlenerek oluşturulmuştur.

