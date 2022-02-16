Cem Uslu, SHOW TV'de dün izleyiciyle buluşan Baba dizisinde Kahya Ceyhun karakterine hayat veriyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın ise senaryosunu yazdığı Baba dizisini izleyenler oyuncu Cem Uslu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Cem Uslu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Baba dizisinde Kahya Ceyhun karakterini canlandıran Cem Uslu'nun oynadığı filmler nelerdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Baba'da Kahya Ceyhun karakterine hayat veren Cem Uslu'nun biyografisi, hayatı ve oynadığı filmlere ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.
Cem Uslu 22 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Cem Uslu, aynı zamanda tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve eğitmen. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Uslu, 2006 yılında mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.
Tiyatro bölümünden 2011 yılında mezun olan Cem Uslu, ilk profesyonel sahne hayatına üniversite içinde yer alan Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda başladı. Burada tiyatronun hemen her alanında çalışan Cem Uslu, ardından Bursa Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Oyunbaz'da çalıştı.
2010 yılı itibarıyla EKİP Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdüren Uslu, aynı zamanda çeşitli dizilerde de oyunculuk yapıyor.
CEM USLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER:
2016 Siccin 3: Cürmü Aşk
2011 Anadolu Kartalları
2011 Aşk Tesadüfleri Sever
CEM USLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER:
2013-2014 Saklı Kalan
2013-2014 Karadayı
2017-2021 Çukur
2021 Destan
CEM USLU'NUN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:
2016-2017 Ters Köşe
2016-2017 Popüler Gerçek
2015-2016 Şempanzeler
2015-2016 Avrupa
2014-2016 Ne Oldu Şimdi?
2014-2016 Aç Köpekler
2014-2016 İki Kapılı Ev
2014-2015 Albay Kuş
2013-2014 Öğüt
2012-2014 Parti
2011-2014 Largo Desolato
2010-2011 Oyun Sonu
2004-2005 Karanlık Güçler Üstadı
2003-2004 Salgın
“Baba” dizisi her hafta salı Show TV'de saat 20.00'de ekrana gelecek. İlk bölümü 15 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Baba dizisi, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Saruhan Ailesi'nin hikayesini konu alıyor. Dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı
Baba dizisi, 1972 yapımı Godfather filminden uyarlanmamıştır. Dizi Anadolu'da yaşanan bir hikayeden esinlenerek oluşturulmuştur.
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