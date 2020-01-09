Cem Yılmaz: 99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan komedyen Cem Yılmaz kırdı geçirdi. Cem Yılmaz'ın sosyal medyada en çok konuşulan açıklaması penis küçültme yanıtı oldu.

İbrahim Selim'in "Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı" sorusuna Yılmaz "99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım" yanıtını yapıştırdı. Cem Yılmaz devamında ise şunları söyleyerek izleyicileri güldürdü:

"Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum. Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz.

Öyle yağ aldırma, kulak küçültme gibi bir estetik yaptırmadım. Zaten hepsini yaptırmaya kalksam öyle bir param yok. Onun yerine içimi güzelleştirdim. İnsan biriktirdim. Seri katil gibi mesela. Jeffrey Dahmer gibi. Bahçesinde 8 ceset bulunuyor, 'İnsan biriktirdim' diyor."

