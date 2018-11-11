MAGAZİN

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli’yi sahnede de yalnız bırakmadı! Defne Samyeli şarkı söylerken Cem Yılmaz da sahneye çıktı.

Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli söyledi

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Nişantaşı’nda bir mekanda sahne alan sevgilisi Defne Samyeli’yi dinlemeye gitti. Cem Yılmaz'a arkadaşı Ozan Güven de eşlik etti.

Sevgilisinin performansına dayanamayan Yılmaz, bir anda kendini Ozan Güven ile sahnede buldu.

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Defne Samyeli, Ozan Güven ile birlikte MFÖ grubunun ‘Ele güne karşı yapayalnız’ isimli parçasını söylerken, Yılmaz’da sevgilisine ve Güven’e bateri çalarak eşlik etti.

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Mekana gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşatan üçlü, sabaha karşı mekanın otoparkından çıktı.

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Cem Yılmaz Cem Yılmaz ve Defne Samyeli defne samyeli

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