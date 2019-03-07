MAGAZİN

Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık piyango tweeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin henüz başvuruda bulunmadığı yönündeki açıklamasını esprili bir notla Twitter hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz’dan 70 milyon liralık piyango tweeti

“70 milyonluk yılbaşı ikramiyesini kazanan kişi hâlâ ortaya çıkmadı” başlıklı haberi Twitter hesabından paylaşan Yılmaz, “İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim... En yakın zamanda uğriicam...Cocuklar eğlence amaçlı almışlar piyangoya karşı olduğum için de çekingen davrandım bu kadar olayın büyüceğini bilemedim pardon” diye yazdı.

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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz milli piyango twitter büyük ikramiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
esprimi bu şimdi...nerede güleceğiz güldürmeyi beceremeyen stand up cı.....
Hahahaha
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