Cem Yılmaz'dan Barış Pınarı Harekatı kararı

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ünlülerden de Mehmetçik'e destek mesajları yağmıyor. Son günlerde komedyen Cem Yılmaz'ın konuya dair açıklama yapmamış olması sosyal medyada gündem olmuştu.

Cem Yılmaz yapılan yorumların ardından bir açıklama yaptı. Yılmaz aldığı kararla takdir topladı.

Cem Yılmaz laptığı açıklamada gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını duyurdu. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"29 Ekim 2019’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu, memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle.”‬

Demet Akalın da bugün yaptığı açıklamada yarın yapılacak konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıklamıştı.

