Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri müjdesi

Karantina dönemini evinde geçiren ve bu süre zarfında yeni projeler üzerinde de çalışan Cem Yılmaz, hayranları tarafından beklenen müjdeyi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Bu yılın ilk günlerinde Cem Yılmaz’ın kendi yarattığı Erşan Kuneri karakteri için dijital platformda yayınlanmak üzere bir dizi projesi üzerinde çalıştığı yazılıp çizilmişti.

Yılmaz bu konuyla ilgili olarak konuk olduğu bir Youtube programında açıklamada bulunmuş ve “Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini” ifadelerini kullanmıştı.

HESABINDAN DUYURDU

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Erşan Kuneri’yi anlatan dizi projesi için çalışmaya başladığını şu sözlerle duyurdu: “Evet sonunda…Erşan Kuneri’nin 1975-78 aralığındaki sinema macerasını anlatacağım ERŞAN KUNERİ dizisine başlıyorum. 2022’ye hazır olur… önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır”

