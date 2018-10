Cem Yılmaz'dan hayranlarına yeni stand up müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde başrolünü Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le paylaştığı 'Av Mevsimi' filminin gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki gösterime ilgi yoğun oldu. Sinemada 20'inci yılını dolduran ve festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü de alan Cem Yılmaz, filmin gösteriminin ardından oynadığı ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yapımcı ve yönetmeni Ömer Varlı ile birlikte salondaki izleyicileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye ilgi yoğun olunca izleyicilerden büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Salonda dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 1 AYLIK YAT TATİLİNDE YAZILDI'

Yönetmen Ömer Varlı ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin nasıl başladığını anlattı. Ömer Varlı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Cem Yılmaz'la tanıştıklarını ve Yılmaz'a, 'Seninle bir gün film yapacağız' dediğini hatırlattı. Varlı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryosunun yazımı aşamasında Cem Yılmaz'la Bodrum'da bir ay yatta kaldıklarını söyledi.

'FİLMİN İSMİ BİR TEMENNİDEN ORTAYA ÇIKTI'

Cem Yılmaz ise senaryoyu yazdıkları günleri, Bazılarının film macerasında hep yokluk vardır ya. Yokluklarla geldik" diye espri yaparak anlattı. Filmin isminin çıkışıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, İsim, 'her şey çok güzel olacak' temennisinden ortaya çıktı. Süreci birbirimize tarif ederken 'her şey çok güzel olacak' diye konuşurduk. Güzel olacak mı acaba? diye birbirimize sorarken fimin ismi 'Her Şey Çok Güzel Olacak' olsun dedik" dedi.

STAND UP İÇİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Sinema filmlerinden sonra sevenleriyle stand up şovu için yeniden bir araya gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya da Yılmaz, 2019 yılı mart, nisan, mayıs aylarından itibaren sahneye çıkmaya başlayacağım. Gösterinin de adı da çok değişik. Söylemedim hiçbir yerde. 'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.