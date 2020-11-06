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Cem Yılmaz'dan takipçisine şok cevap! 'Sizi çıplak düşününce...'

06.11.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'dan takipçisine şok cevap! 'Sizi çıplak düşününce...'

Sunucu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı öne sürülen komedyen Cem Yılmaz, iddialara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken, bir takipçisinin yaptığı yorumu da cevapsız bırakmadı.

Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Cem Yılmaz’ın kendisini kuliste ziyaret eden sunucu Saadet Özsarkıntı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Aşk iddialarını yalanlayan Saadet, “Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın” dedi.

Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya'dan Saadet Özsırkıntı yorumuCem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya'dan Saadet Özsırkıntı yorumu

Özsırkıntı’nın açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşan komedyen Cem Yılmaz da haberlere tepki gösterdi.

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"Haber kanalları biraz ciddiyet için, pandemi, deprem, ekonomik olaylardan ziyade iki meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir yeter artık yahu. Altındaki yorumlar da cabası!
Bu ve benzeri “aşk” haberleri dedikleri şeyi, iki gün sonra “büyük aşk” bitti diye verme var bir de… Bitene kadar mücadeleye devam. Paspallık forever… since 90’s."

"SİZİ ÇIPLAK DÜŞÜNÜNCE MİDEM AĞRIYOR"

Bir takipçisinin “Aşk hayatını merak etmediğim nadir ünlülerdensiniz. Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor” demesi üzerine ise Cem Yılmaz, “Düşünmeyin, aklınıza gelen başınıza gelir” yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan paran olmasa kim bakardi tipine
e o halde adamin sucu ne. paraya bakan sorgulansin
Aşk hayatını merak ettiğiniz her insanı çıplak mı düşünüyorsunuz??

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