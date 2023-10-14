MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Cem Yılmaz Erşan Kuneri'den yeni kareler paylaştı! Yaşlı Kuneri'ye yorum yağdı

Cem Yılmaz Erşan Kuneri'den yeni kareler paylaştı! Yaşlı Kuneri'ye yorum yağdı

14.10.2023 12:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçti. Sete çıkan fenomen dizinin çekimlerinden yeni kareler paylaşan Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yaşlı hallerini de paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Son filmi Do Nor Disturb dışında Erşan Kuneri dizisiyle adından söz ettiren Cem Yılmaz, paylaşımlarıyla konuşuluyor. son olarak Zafer Algöz'le bir fotoğrafını 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım' türküsüyle paylaşan Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri'nin yaşlılığını paylaştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için sete çıktıklarını açıklamıştı.

Zaman zaman setten ve diziden kareler paylaşan ünlü komedyen son fotoğrafıyla herkesi şaşırttı.

sfafaff_tepe

Erşan Kuneri'nin yaşlı halini paylaşan Yılmaz, 'Erşan Kuneri 1940 İstanbul Yedikule doğumludur. 83 yaşındadır.' notunu düştü.

2cc5e8b4-eb0b-4cc8-83e7-0e76e469a198

'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.

338da3b8-b567-4401-b2cc-5a2697bd9da9

Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda ize Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti hayranı çıktı! Bakın kimden nefret ediyormuşKızılcık Şerbeti hayranı çıktı! Bakın kimden nefret ediyormuş
Cesur tarzını konuşturdu! İddialı pozları büyülediCesur tarzını konuşturdu! İddialı pozları büyüledi
Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisi erşan kuneri Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.