Cem Yılmaz Erşan Kuneri'den yeni kareler paylaştı! Yaşlı Kuneri'ye yorum yağdı

Son filmi Do Nor Disturb dışında Erşan Kuneri dizisiyle adından söz ettiren Cem Yılmaz, paylaşımlarıyla konuşuluyor. son olarak Zafer Algöz'le bir fotoğrafını 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım' türküsüyle paylaşan Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri'nin yaşlılığını paylaştı.

Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu için sete çıktıklarını açıklamıştı.

Zaman zaman setten ve diziden kareler paylaşan ünlü komedyen son fotoğrafıyla herkesi şaşırttı.

Erşan Kuneri'nin yaşlı halini paylaşan Yılmaz, 'Erşan Kuneri 1940 İstanbul Yedikule doğumludur. 83 yaşındadır.' notunu düştü.

'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.

Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda ize Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer almıştı.

