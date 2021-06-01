MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

01.06.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL’ye düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Pelin Öztekin'den dikkat çeken bikinili pozlar!Pelin Öztekin'den dikkat çeken bikinili pozlar!
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.