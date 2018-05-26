Cem Yılmaz ile Defne Samyeli mavi tura çıkıyor

Cem Yılmaz, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Defne Samyeli’yle, uzun bir tatil yapacak.

Geçtiğimiz sene, ‘Arif V 216’ filminin çekimleri nedeniyle kısa bir süre dinlenen komedyen, bu yazı kendine ayıracak. Yılmaz, yeni projesinin çalışmalarını askıya alıp, sevgilisiyle üç ay boyunca Bodrum, Göcek, Marmaris ve Yunan Adaları’na demir atacak.

Komedyen, 9 milyon TL’ye aldığı, Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yatta çalışacak personelini de hazırlattı. Çift, Samyeli’nin konuk oyuncu olduğu, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinin çekimleri biter bitmez, soluğu Bodrum’da alacak.

Aşçı ve kaptanın hazır bekleyeceği yatta, Yılmaz dönem dönem arkadaşlarını da ağırlayacak. (Milliyet)



