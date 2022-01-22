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Cem Yılmaz'ın 20 bin TL'lik mutfak alışverişi!

22.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışverişte yakalanan Cem Yılmaz mutfak eşyaları satan mağazada görüntülendi. Bir saate yakın mutfak malzemelerini inceleyen ve alışveriş yapan Cem Yılmaz alışveriş sonunda 20 bin TL harcadı.

Cem Yılmaz'ın 20 bin TL'lik mutfak alışverişi!

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. İlk olarak mutfak eşyaları satan bir mağazaya giren ve burada mutfak bıçakları seçen oyuncu, daha sonra evi için diğer mağazaları ziyaret etti.

Uzun bir süre alışveriş yapan Cem Yılmaz kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

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Ellerinde poşetlerle alışveriş merkezinde yürüyen Cem Yılmaz şoförünün de yardımıyla alışveriş merkezinden ayrıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Yılmaz'ın 1 saatlik alışveriş turunda yaklaşık 20 bin lira harcadı.

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Cem Yılmaz
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