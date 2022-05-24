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  4. Cem Yılmaz'ın 22 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut'tan ayrılma gerekçesi şaşırttı

Cem Yılmaz'ın 22 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut'tan ayrılma gerekçesi şaşırttı

24.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mayıs'ta Erşan Kuneri dizisi ile izleyiciyle buluşan Cem Yılmaz, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük oyuncu aşkı Rüya Demirbulut ile yollarını ayırdı. Demirbulut'un Yılmaz'ın kıskançlıklarından dolayı ilişkiyi bitirdiği ileri sürüldü.

Cem Yılmaz'ın 22 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut'tan ayrılma gerekçesi şaşırttı

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile aşk yaşamaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve sosyal medyada birbirini takipten çıkartarak ayrıldıklarını ilan etti.

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CEM'İN KISKANÇLIKLARINDAN RAHATSIZ OLDU

SnobMagazin'in haberine göre; komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Rüya Demirbulut'un ilişkisi kısa sürdü. Ayrıldıkları öğrenilen çiftten ilk hamle Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz sevgilisini sosyal medya hesabından takibi bıraktı.

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Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takipten çıktı. Rüya Demirbulut'un, Cem Yılmaz'ın kıskançlıklarından bıktığı için ilişkiyi noktaladığı iddia edildi.

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Cem Yılmaz
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