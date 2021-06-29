MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı! Ezgi Mola'dan set paylaşımı

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı! Ezgi Mola'dan set paylaşımı

29.06.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin başrol oyuncularından Ezgi Mola da ilk set gününden paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı! Ezgi Mola'dan set paylaşımı

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı.

Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da ilk set gününden kareyi Instagram'dan paylaştı.

ezgi2

2022'DE YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

cem21

Cem Yılmaz da geçtiğimiz günlerde, dizideki ana karakter olan Erşan Kuneri'den ilk kareyi "Geliyorum" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

ersan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Leyla ve Cem aşkında tehlikeli anlar!Leyla ve Cem aşkında tehlikeli anlar!
Anahtar Kelimeler:
Netflix Cem Yılmaz Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.