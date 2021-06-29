Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı! Ezgi Mola'dan set paylaşımı

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı.
Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da ilk set gününden kareyi Instagram'dan paylaştı.
8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.
Cem Yılmaz da geçtiğimiz günlerde, dizideki ana karakter olan Erşan Kuneri'den ilk kareyi "Geliyorum" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.
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