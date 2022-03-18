Cem Yılmaz'ın sevgilisi Rüya Demirbulut basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Basın mensupları, ünlü komedyeni; yeni dizisi Erşan Kuneri'de oynayan Rüya Demirbulut ile görüntüledi. Peki Cem Yılmaz'ın sevgilisi Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut ne iş yapıyor kaç yaşında? Ünlü oyuncunun biyografisi ile oyunculuk kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik.

CEM YILMAZ'N SEVİLİSİ RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Demirbulut'un tam adı Rüya Helin Demirbulut'tur. 1995 doğumlu olan genç oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Rüya Demirbulut'un boyu 1.68 cm, kilosu ise 54’tür.

RÜYA DEMİRBULUT NE İŞ YAPIYOR?

2015'te Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyununda oynayan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1'de ekrana gelen Tek Yürek adlı dizi için kameralar karşısına geçti.

RÜYA DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

Cem Yılmaz'ın oyuncu sevgilisi Rüya Demirbulut, 27 yaşındadır. Orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor.

