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Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galası yapıldı

13.05.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, Netflix'in yeni dizisi "Erşan Kuneri"nin galası Grand Pera'da yapıldı. Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu dizi 13 Mayıs'tan itibaren izlenebilecek.

Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin galası yapıldı

Cem Yılmaz' uzun süredir merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin galası, ünlü oyuncuların katılımıyla İstanbul Grand Pera'da yapıldı. Dizinin ilk bölümünün gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cem Yılmaz, çekim sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Her bölümde başka tür bir film vardı. O türlerden, daha çekmediğimiz bir sürü var. Eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka filmler çekeriz." dedi.

"İZLEYİCİLERİN HOŞÇA VAKİT GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ"

Yılmaz, eğlenceli bir iş yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Yani (izleyicilerin) bu macerayı, bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu. Çekimlere başlamadan 6 ay öncesinde hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum."

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"GÜZEL BİR SERÜVENİ TAMAMLADIK"

Oyuncu Zafer Algöz de projenin önce sinema filmi olarak düşünüldüğünü ifade ederek, "İçindeki hikayelerin bazılarını, budamaya ve atmaya kıyamadığımız için daha geniş bir konsept olsun dedik. Yaklaşık 5,5-6 saatlik hepsi birbirinden bağımsız, farklı hikayelerden oluşan çok güzel bir serüveni başarıyla tamamladığımıza inanıyorum. Hepsi birbirinden çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız var. Zaten izleyenler de görecek ki herkes kendi dışında, başka başka insanlara da hayat verdi." ifadelerini kullandı.

Çok eğlenceli ve güzel bir işe imza attıklarını düşündüğünü söyleyen Algöz, yıllar sonra da keyifle izlenecek bir yapım olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Merve Dizdar ise sette çok güzel bir yaz geçirdiğinin altını çizerek, "Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Yarın bu hissin seyircilere de geçeceğini düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese." ifadelerini kullandı. (AA)

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