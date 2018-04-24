Cem Yılmaz kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı?

Cem Yılmaz, 2017 yazında Bodrum-Türkbükü’nde kilolu haliyle görüntülenmiş, göbeğiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Yılmaz 4 milyon 943 bin gişe yapan ‘Arif V 216’ filmi vizyona girdikten sonra sıkı bir diyete başlamıştı.

4 AYDA 17 KİLO VERDİ

44 yaşındaki Yılmaz ocak ayından bugüne 17 kilo vermeye başardı.

Ünlü komedyen, kendisini de rahatsız eden kilolardan kurtulmak için bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışıyor.

CEM YILMAZ NASIL KİLO VERDİ?

Öncelikle özel hoca eşliğinde düzenli spor yapan Yılmaz, bu programı tempolu yürüyüş ve bisiklete binerek pekiştiriyor.

Tuz, un, şeker, asitli içecekleri hayatından çıkaran ünlü komdeyen, sebze ağırlıklı beslenerek bol su tüketiyor.

Yeni haliyle bir AVM’de görüntülenen Yılmaz, sık sık gittiği spor salonundan karelerini sosyal medyadan da yayınlıyor.