Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi! 43 bin TL'lik kırık lambanın orjinal hali...

43 bin TL'lik lambasının kırık geldiğini belirterek sitemde bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni bir açıklama yaptı. Cem Yılmaz, kısa bir süre önce ünlü bir markadan 43 bin TL değerinde lamba sipariş etti. Ancak ürün kırık geldi ve Cem Yılmaz isyan etti.

Kırık lambanın da fotoğrafını yayımlayan Cem Yılmaz; "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Bakara Collection'a mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMI SİLDİ: "BİR SÜRÜ İNSAN DA ÜZÜLDÜ"

Tüm bunların ardından saatler sonra kırık lamba fotoğraflı paylaşımını sosyal medya hesabından silen Cem Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha' mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim."

Cem Yılmaz'ın 43 bin TL'lik kırık lambasının orjinal görünümü de ortaya çıktı.