Kitap kurtları buraya! En sevilen e-kitap okuyucuları sizin için seçtik

Peki, e-kitap okuyucu neden alınmalı? Öncelikle, göz yormayan ekran teknolojisi sayesinde uzun süre okusanız bile gözleriniz klasik ekranlara göre çok daha az yoruluyor. Hatta birçok model, doğrudan güneş ışığında bile pürüzsüz bir okuma deneyimi sunuyor. Bir kitabı bitirdiniz mi? Yeni kitap indirmek sadece birkaç saniyenizi alıyor. Üstelik, yerleşik sözlük, not alma ve metin işaretleme gibi işlevler de elinizin altında. Özellikle şarj ömrünün uzunluğuna ve hafifliğine bir kez alıştığınızda e-kitap okuyucunuzu yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize bahse gireriz! Hadi o zaman içeriğe geçelim!

1. Göz alıcı renkleriyle: Kobo Clara Color Renkli E-Kitap Okuyucu

Siyah-beyaz metinlerden sıkılanlar için birebir olan Kobo Clara Color, 6 inçlik E Ink Kaleido 3 ekranıyla renkli bir okuma deneyimi yaşatıyor. ComfortLight PRO teknolojisiyle mavi ışığı azaltarak göz yorgunluğunun önüne geçerken Karanlık Mod ile karanlıkta bile sorunsuzca okuyabilirsiniz. Tam su geçirmez özelliğiyle de havuz kenarında veya banyoda endişe etmeden kitap keyfi yapabileceğiniz okuyucuya bir parmak dokunuşuyla e-kitaplarınızda önemli yerleri vurgulayabilir, istediğiniz zaman bu vurguları değiştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk kullanımdan itibaren bu Kobo modelinden memnun kaldım. Hafif ve mükemmel işlevsellik. Kitabın farklı bölümlerini mevcut 4 renkle vurgulamayı ve ışığı çevremdeki zamana veya ortama göre ayarlamayı seviyorum.”

“Hem karanlıkta hem de doğrudan güneş ışığında okumaya çalıştım ve sorun yaşamadım. Günlük hayatımın bir parçası oldu.”

2. Büyük ekran rahatlığı: PocketBook InkPad Lite E-Kitap Okuyucu

E-kitap okumada sınırları zorlayan PocketBook InkPad Lite, devasa 9,7 inç ekranıyla kitap okumayı adeta bir dergi karıştırma keyfine dönüştürüyor. Sadece romanlar değil akademik makaleler ve çizimler gibi detaylı içerikler için de ideal olan cihazın, SMARTlight teknolojisi ile ekran parlaklığı ve renk sıcaklığını günün saatine göre ayarlayarak göz yorgunluğundan korunabilirsiniz. Ayrıca yan kontrol tuşları sayesinde okuyucuyu oldukça zahmetsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiziksel kitap satın almayı bırakmak istiyordum ancak dijital okuyucuların ekran boyutu cesaretimi kırıyordu. Bu okuyucu sorunumu çözdü. Üstelik pili uzun süre dayanıyor ve kitapları e-posta yoluyla göndermek kolay.”

“6 ayı aşkın süredir kullandığım bu okuyucudan oldukça memnunum. Büyük ekran, her türlü dosyanın okunmasını özellikle kolaylaştırır.”

3. Renkli okuma keyfi: Kobo Libra Colour E-kitap okuyucu

Hafif ve taşınabilir yapısı ile çantanıza atıp istediğiniz her yere götürebileceğiniz Kobo Libra Colour, güneş ışığında bile parlama yapmayan 7 inçlik ekranıyla açık hava okumalarını sorunsuzca gerçekleştirmenize imkan tanıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranıyla metin ve görselleri de oldukça net ve keskin bir şekilde görebileceğiniz cihazın uzun pil ömrüyle şarj derdi olmadan günlerce kitap keyfi yapabilirsiniz. Aynı zamanda, 8 GB depolama alanı ile binlerce e-kitabınızı ve belgelerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu benim ilk kobo e-okuyucum ve aşık oldum. Kompakt tasarımı onu zahmetsizce taşınabilir hale getiriyor, bu da hareket halindeyken rahatça okumamı sağlıyor.”

“Çok mutluyum çünkü harika çalışıyor, metnin altını farklı renklerle çizebiliyorum ve PDF'leri okumak kolay.”

4. Kompakt ve göz dostu: PocketBook Basic Lux 4 E-Kitap Okuyucu

Enerji tasarruflu yapısıyla bir ay boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz PocketBook Basic Lux 4, 6 inç E-Ink Carta ekranıyla tıpkı bir kağıt gibi hissettiriyor. Güneş altında bile parlamayan ekranı sayesinde dış mekanlarda okuma yapmayı keyifli hale getiren okuyucuyu ön ışık özelliğiyle gece karanlığında bile okumaya devam edebilirsiniz. Wi-Fi ve bulut bağlantılarıyla kitaplarınızı cihazlar arasında senkronize edebilir, devasa bir kütüphaneyi yanınızda taşıyabilirsiniz. Hafıza kartı yuvası ile depolama alanını artırma olanağı da sunan ve sadece 155 gram ağırlığında olan PocketBook, seyahatlerde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir dost olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kendi kitaplarınızı web'den veya bilgisayardan indirmek kolay.”

“Bu e-kitaptaki her şeyi seviyorum! Elde çok hafif ve rahat. WiFi var ve benim için çok önemli, çok fazla dili var, arayüzü rahat ve sezgisel, herhangi bir soruna yol açmıyor.”

5. Lüks okuma deneyimi: Kobo Sage E-Kitap Okuyucu

Okuma alışkanlıklarınızı bir üst seviyeye taşıyan Kobo Sage, 8 inç E Ink Carta 1200 ekranıyla daha hızlı sayfa geçişleri ve zengin kontrastlarına sahip. Ekran parlaklığını ve mavi ışık oranını ComfortLight PRO ile istediğiniz gibi ayarlayabilir, göz yorgunluğunu minimuma indirebilirsiniz. Kobo Stylus desteğiyle e-kitaplar ve PDF'ler üzerinde el yazısı notlar alabilir, bunları yazıya dönüştürebilirsiniz. Su geçirmez yapısıyla plajdan banyoya kadar her ortamda sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth teknolojisiyle sesli kitapları da dinleyebileceğiniz cihaz, okuma ve dinleme arasında geçiş yapmanıza imkan tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pek çok e-okuyucuyu denedim ve kısa bir süre sonra kontrastlar genellikle çok bulanık olduğundan başım ağrıyor, hatta migren ağrısı çekiyorum. Ama Kobo'yla değil. Burada kontrastlar güzel ve net ve işlem kolay.”

“Uzun yıllardır e-kitap okuyucu kullanıyorum. Her zaman 6 inç'im vardı ama bu 8 ve fark çok büyük, burada okumak gerçekten bir zevk. Üstelik okuyucunun kalitesi de olağanüstü.”

6. Okumayı eğlenceli hale getiren: E-Ink Kaleido™ 3 Ekranlı E-Kitap Okuyucu

Okuma keyfiniz yepyeni bir boyuta taşıyan 7 inç renkli E Ink Kaleido 3 ekranı ile kitaplarınızı sadece siyah-beyaz değil canlı renklerle de görebilirsiniz. Göz dostu ekranı, güneş ışığında bile parlamadığından plajda ya da parkta zahmetsizce okuyabilirsiniz. Dokunmatik ekran ve sezgisel arayüzü ile kitap seçmek, not almak ve sayfa çevirmek de oldukça basit. Uzun pil ömrü sayesinde günlerce şarj derdi olmadan okuyabilir, su geçirmez tasarımıyla her ortamda güvenle kullanabilirsiniz. Bunun yanında Kobo Stylus 2 ile yazı yazmayı ve çizim yapmayı da mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Okuyucu çeşitli okuma formatlarını desteklediğinden ve en güzel yanı da altını çizebilmeniz, açıklama ekleyebilmeniz vb. olduğundan mükemmel bir satın alma oldu.”

“Daha önce not tutmuyordum ama Kobo, okurken bunu yapmayı çok eğlenceli hale getiriyor. Çok hafif, pili çok uzun süre dayanıyor ve renkler harika görünüyor.”

7. Kablosuz şarj ve geniş depolama: Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition E-Kitap Okuyucu

Ayarlanabilir sıcak ışık ve otomatik ön ışık fonksiyonuyla her ortamda göz dostu bir okuma deneyimi yaşatan Kindle, sıradan bir e-kitap okuyucudan çok daha fazlası! Kablosuz şarj fonksiyonu ile şarj kablolarıyla uğraşmaya gerek bırakmayan okuyucunun 32 GB depolama alanıyla binlerce kitabı yanınızda taşıyabilirsiniz. Üstelik 10 haftaya kadar pil ömrü var, yani şarj etmeyi unutsanız bile sorun yok! Ek olarak, su geçirmez tasarımının yanında Audible entegrasyonu ile Bluetooth kulaklıklarla kitapları dinleme şansını da yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Göz yormuyor, çok kompakt, en küçük çantalarıma hatta bazı pantolonlarımın cebine bile sığıyor. Dışarıdan pdf ve epub dosya yüklemek mümkün ve email'e gönder özelliği ile çok da kolay. ”

“Kullanımı çok pratik ve şarjı 1 haftada her gün en az 45 dakika kullanmama rağmen sadece %70'e kadar düştü. ”

8. Kompakt ve güçlü: Reeder E-Kitap Okuyucu

Reeder E-Kitap Okuyucu, gerçek kağıt hissi veren 6 inç E-Ink Carta ekranıyla kitap okuma alışkanlıklarınızı baştan yaratıyor. Göz yorgunluğunu azaltan ekranı uzun süre okuma yapmanızı sağlıyor. 3000 mAh pil kapasitesi sayesinde günlerce şarj derdi yaşamadan kitap okuyabileceğiniz cihazın Quad-Core işlemcisi ve 32 GB depolama alanıyla da kütüphanenizi cebinizde taşıyabilirsiniz! Bunun yanında, Wi-Fi bağlantısı ile istediğiniz kitapları hızlıca indirip keyifle okuyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce Kindle da kullanan biri olarak karşılaştırmalı yorum yapıyorum. Özellikleri daha güncel ve kolay kullanılacak şekilde. Sesli kitap dinleyebilmek en sevdiğim özelliği oldu. Fiyat/performans ürünü.”

“Type C girişi var, Bluetooth var, karanlıkta okuyabilmek için aydınlatması var, kısaca özellikleri ve fiyatıyla alınır.”

9. Profesyonel ve çok yönlü: Onyx Boox Tab Ultra C Pro E-Kitap Okuyucu

Onyx Boox Tab Ultra C Pro, e-kitap dünyasının en gelişmiş modellerinden biri! 10,3 inç Kaleido 3 ekranı, siyah-beyaz ve renkli modlarıyla her tür içeriği mükemmel kalitede sunuyor. BOOX Pen 2 Pro Stylus ile not alabilir, çizim yapabilir ve belgeler üzerinde çalışabilirsiniz. 128 GB depolama alanı, geniş format desteği ve Android 12 işletim sistemiyle Tab Ultra C Pro, e-kitap okuyucu olmanın ötesinde adeta bir tablet gibi çalışıyor! Ayrıca, Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı seçenekleriyle de oldukça pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sınıfının en iyisi, aldığı paranın hakkını veren bir ürün. ”

“Pdf ve çizgi roman gibi dosyaları okuyup aynı zamanda not almak istiyorum, android olsun, gerekirse video da izleyeyim istiyorum, ben kılıfında kullanırım, cihaza iyi bakarım diyorsanız kesinlikle alın.”

10. Hafif ve taşınabilir: Amazon Kindle Touch 2022 E-Kitap Okuyucu

En kompakt ve hafif Kindle modellerinden olan Amazon Kindle Touch 2022'nin 6 inçlik 300 ppi çözünürlüğündeki ekranıyla metinler ve görseller daha net ve keskin. Gün ışığında bile parlamayan ekranı sayesinde her ortamda rahatça okuyabileceğiniz cihazın 16 GB depolama alanı, binlerce kitabı saklamanıza imkan tanıyor. 6 haftaya kadar pil ömrüyle sürekli şarj derdi olmadan uzun süre okuma keyfi yaşatan okuyucunun, USB-C bağlantısı ve Wi-Fi erişimiyle de kitaplarınızı kolayca indirip kütüphanenizi dilediğiniz her an güncelleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Boyutu ideal, mont cebine falan sığıyor. Her yerde kullanıyorum, ekran küçük gelir mi diye korkmuştum ama iyi ki daha büyük boyutunu almamışım. Almak istiyorsanız tereddütte kalmayın, işinize düşündüğünüzden daha çok yarıyor.”

“Fiziksel kitaba kıyasla kat kat daha hızlı okuyorsunuz. 5 günde 700 sayfalık kitap bitirdim. Normalde 300 sayfalık fiziksel kitabı iki ayda zor okuyordum.”

