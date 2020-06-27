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Cem Yılmaz-Netflix gerilimi: Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını öğreneceksin

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 21:40 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından “Tweet atma mı dediler yoksa” diyerek Netflix’e tepki gösterdi. Netflix'ten gelen cevabı alıntılayan Yılmaz bu kez, "Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını öğreneceksin" dedi.

Cem Yılmaz-Netflix gerilimi: Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını öğreneceksin

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak Karakomik Filmler 2 filminin Netflix’te yayına girdiğini söyledi. Netflix’in Twitter hesabından ise filmi henüz duyurmamasına tepki gösteren Yılmaz, “tweet atma mı dediler yoksa” dedi.

Cem Yılmaz Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?”

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"BURANIN 3.DÜNYA ÜLKESİ OLMADIĞINI ÖĞRENECEKSİN"

Cem Yılmaz'ın tepkisinin ardından Netflix ekibi Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet’idir" mesajı attı.

Netflix'in bu tepkisine Cem Yılmaz,"Buranın 3.Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni." dedi.

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