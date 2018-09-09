MAGAZİN

Cem Yılmaz oğlu ve eski eşiyle yemekte

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla şu sıralar gündemde olan Cem Yılmaz oğlu ve eski eşiyle yemekte görüntülendi

Cem Yılmaz oğlu ve eski eşiyle yemekte

Cem Yılmaz, önceki gün eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le Etiler’de görüntülendi.

5b93ba33c9de3d22f8beeab9

Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtsız bırakan ünlü komedyen, muhabirlere de “Kemal 7 yaşında ve ona mikrofon uzatılmasını istemiyorum” diye uyarıda bulundu.

Cem Yılmaz'ın instagram fotoğrafındaki yansıma çıplak kadın mı nü tablo mu?Cem Yılmaz'ın instagram fotoğrafındaki yansıma çıplak kadın mı nü tablo mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz cem yılmaz oğlu Cem Yılmaz çıplak kadın

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz yerine ise Hayko Cepkin mi?

O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz yerine ise Hayko Cepkin mi?

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Hadise'nin aile krizi sürüyor! Ailedeki kriz Derya'yı vurdu

Hadise'nin aile krizi sürüyor! Ailedeki kriz Derya'yı vurdu

Cem Yılmaz'ın instagram fotoğrafındaki yansıma çıplak kadın mı nü tablo mu?

Cem Yılmaz'ın instagram fotoğrafındaki yansıma çıplak kadın mı nü tablo mu?

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi

Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.