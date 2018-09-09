Cem Yılmaz oğlu ve eski eşiyle yemekte

Cem Yılmaz, önceki gün eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le Etiler’de görüntülendi.

Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtsız bırakan ünlü komedyen, muhabirlere de “Kemal 7 yaşında ve ona mikrofon uzatılmasını istemiyorum” diye uyarıda bulundu.