Cem Yılmaz oğlu ve eski eşiyle yemekte

Cem Y\u0131lmaz, \u00f6nceki g\u00fcn eski e\u015fi Ahu Ya\u011ftu ve o\u011flu Kemal\u2019le Etiler\u2019de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n\n\u00c7\u0131k\u0131\u015fta kendisine sorulan sorular\u0131 yan\u0131ts\u0131z b\u0131rakan \u00fcnl\u00fc komedyen, muhabirlere de \u201cKemal 7 ya\u015f\u0131nda ve ona mikrofon uzat\u0131lmas\u0131n\u0131 istemiyorum\u201d diye uyar\u0131da bulundu.\n\n Cem Y\u0131lmaz'\u0131n instagram foto\u011fraf\u0131ndaki yans\u0131ma \u00e7\u0131plak kad\u0131n m\u0131 n\u00fc tablo mu?\n
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