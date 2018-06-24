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Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Ozan Güven oy kullanmak için Beşiktaş'a geldi. İki ünlü isim oylarını kullandıktan sonra esprileriyle herkesi güldürdü

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sabah Ozan Güven’le birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Yılmaz, anons çekerken kendisini "Şovmen" diye tanıtan basın mensubuna da tepki göstererek, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toplarlar" dedi.

24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu.

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