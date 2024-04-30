MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz paylaşmaya devam ediyor! Hasan Can Kaya'ya gönderme mi?

Cem Yılmaz paylaşmaya devam ediyor! Hasan Can Kaya'ya gönderme mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ve meslektaşı Hasan Can Kaya arasındaki "veteran komedyen" polemiği sosyal medyaya taşındı. Yılmaz'ın son paylaşımı Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı.

Cem Yılmaz paylaşmaya devam ediyor! Hasan Can Kaya'ya gönderme mi?

Cem Yılmaz’ın meslektaşı Hasan Can Kaya ile sahneden başlattığı polemik sosyal medyaya taşındı. Ünlü komedyenin son paylaşımı, kendisi için “veteran komedyen” ifadesini kullanan Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı.

Cem Yılmaz yeni şovunun açılışından bir fotoğraf çekti ve "O sırada ben" diyerek doly salonu paylaştı.

CEM YILMAZ-HASAN CAN KAYA POLEMİĞİ

Cem Yılmaz kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisinde Gebze'den gelen seyirciler için “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış, Kaya'nın programını ve oradaki konuşma tarzını taklit etmişti.

Hasan Can Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine, “Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim” diye yanıt vermesiyle polemiğin fitili ateşlenmişti.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti13 dönümlük arsada yaşıyor! Doğanın içinde 1+0 evi dikkat çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'u rahatsız eden soru! Yanıtı olay...Kıvanç Tatlıtuğ'u rahatsız eden soru! Yanıtı olay...
Baby shower tartışması! Mevlit okutan isim dayanamadı: Çok ayıp değil mi?Baby shower tartışması! Mevlit okutan isim dayanamadı: Çok ayıp değil mi?
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
En Çok Okunan Haberler
Otelde 'milliyet farkı' ücreti skandalı! Fatih Portakal'dan çok sert tepki

Otelde 'milliyet farkı' ücreti skandalı! Fatih Portakal'dan çok sert tepki

Eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Çok sayıda kişi evi bastı, yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Çok sayıda kişi evi bastı, yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Gelinden olay şov! "İzlerken utandım"

Her fişe 3400 TL para cezası, yakınlarını hesapları da takipte

Her fişe 3400 TL para cezası, yakınlarını hesapları da takipte

''Türk futbolunda yaşananları duyunca takımda benimle dalga geçiyorlar!"

''Türk futbolunda yaşananları duyunca takımda benimle dalga geçiyorlar!"

Öğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacak

Öğretmen atamasında artık KPSS ve mülakat yeterli olmayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.