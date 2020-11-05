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Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı'yla aşk yaşadığı iddialarına tepki gösterdi

05.11.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı'yla aşk yaşadığı iddialarına tepki gösterdi

Cem Yılmaz, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde adı Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara açıklık getirdi. Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" dedi.

Bunun ardından bir tepki de Cem Yılmaz’dan geldi. Cem Yılmaz çıkan haberlere twitter hesabından “Bu ve benzeri ‘aşk’ haberleri dedikleri şeyi, 2 gün sonra ‘büyük aşk bitti’ diye verme var bir de... Bitene kadar mücadeleye devam :) … Paspallık forever… Since 90’s.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamsın cem yılmaz...
Türkiye de ki bütün güzel kadınları kapıyor adam..birazda başkalarına bırak Cem Bey.
bazı insanların enerjisi 100 kişiye yeter. bazılarının dünyasıda bu kadarcık işte.

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