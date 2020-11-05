Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı'yla aşk yaşadığı iddialarına tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde adı Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara açıklık getirdi. Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" dedi.

Bunun ardından bir tepki de Cem Yılmaz’dan geldi. Cem Yılmaz çıkan haberlere twitter hesabından “Bu ve benzeri ‘aşk’ haberleri dedikleri şeyi, 2 gün sonra ‘büyük aşk bitti’ diye verme var bir de... Bitene kadar mücadeleye devam :) … Paspallık forever… Since 90’s.” ifadeleriyle tepki gösterdi.





