Cem Yılmaz: Şahan'ın filmini izlemedim

Cem Yılmaz, Etiler’deki kuaför çıkışı objektiflere takıldı. Saç tıraşı olan komedyen, muhabirleri fark edince, “Dan dan dan, yürüyordu” diye mırıldandı.

HT Magazin'in haberine göre, keyifli olduğu görülen Cem Yılmaz, 9 haftada 4 milyon 941 bin kişinin izlediği filmi ‘Arif V 216’nın gişesinden memnun olduğunu söyledi.

602 BİN İZLEYİCİYLE EN AZ İZLENEN FİLM KAYHAN

Gişe rekabetinde sürekli kıyaslandığı Şahan Gökbakar’ın 602 bin izleyiciyle en az izlenen filmi olan ‘Kayhan’la ilgili sorular üzerine gerilen komedyen, “Şahan’ın filmini izlemedim" deyip yoluna devam etti.