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  4. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya sorusu karşısında bakın ne tepki verdi

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya sorusu karşısında bakın ne tepki verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Bir süredir adının anıldığı Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülenen Cem Yılmaz, Türkiye'ye gelir gelmez magazincilere yakalandı. Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlenen Yılmaz, kendisini görüntüleyen kişiye tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra adının anıldığı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülendi. Sarıkaya ile kısa süreli tatil yaptıktan sonra ülkeye dönen komedyen kendisini görüntüleyenlere tepki gösterdi.

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"SEN KİMSİN BİRADER?"

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi. Bugün tek başına Türkiye'ye gelen Yılmaz, gönüllü magazincilere yakalandı. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, atina,

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