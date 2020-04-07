Cem Yılmaz zor şartlarda çalışan kuryelere seslendi!

Serenay Sarıkaya aşkıyla gündemde olan Cem Yılmaz salgın başladığından beri evinde karantinada kalıyor. Son günlerde salgınla birlikte kargo çalışanları ve kuryelerin iş yükünün artması gündemde... Gerekmedikçe sipariş verilmemesini ve alışveriş yapılmaması uyarısı sık sık yapılırken bir paylaşımda Yılmaz'dan geldi.

Cem Yılmaz kuryelerin yaşadığı zorluklarla ilgili bir videoyu paylaşarak şu notu düştü:

"Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, size benden #BirTeşekkür... Hepimizden bin teşekkür."



