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  4. Cem Yılmaz zor şartlarda çalışan kuryelere seslendi!

Cem Yılmaz zor şartlarda çalışan kuryelere seslendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz koronavirüs salgını başlar başlamaz tüm etkinliklerini iptal edip eve kapandı. Yılmaz son olarak kuryelerle ilgili bir paylaşımıyla beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya aşkıyla gündemde olan Cem Yılmaz salgın başladığından beri evinde karantinada kalıyor. Son günlerde salgınla birlikte kargo çalışanları ve kuryelerin iş yükünün artması gündemde... Gerekmedikçe sipariş verilmemesini ve alışveriş yapılmaması uyarısı sık sık yapılırken bir paylaşımda Yılmaz'dan geldi.

Cem Yılmaz kuryelerin yaşadığı zorluklarla ilgili bir videoyu paylaşarak şu notu düştü:
"Bizim için çalışan kurye arkadaşlarımız, sahneye çıkacağım ilk günden itibaren her gösterimde en güzel yerden biletiniz benden. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, size benden #BirTeşekkür... Hepimizden bin teşekkür."

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Cem Yılmaz, Cem Yılmaz virüs,

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
senin biletine ihtiyaçları yok kimsenin cimri seni
belkide o gösteriyi yapamayacagan cem
Bu kadar kötü düşünmeye mecburmusunuz.
yemin et ilk biketi ben bekliyorum sabirsizlikla cem abi.
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